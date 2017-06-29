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Выступление профессора РУДН Кассае Ныгусие В.Микаэля на форуме "Национальное самосознание народов стран евразийской интеграции" 29.06.17
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Выступление профессора РУДН Кассае Ныгусие В.Микаэля на Международном Форуме "Национальное самосознание народов стран евразийской интеграции". 29 июня 2017 года, Москва, Торгово-промышленная палата Российской Федерации.
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Категория:
Новости
Опубликовано: 30 Июнь 2017
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