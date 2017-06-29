Новости
Радиостанции
Телеканалы
Контакты
православные фильмы, видео
Медиа сервер "Россия Православная"
Главная
Магазин
Видеоканал РПЦ
А.И. Осипов
Кино
Документальное кино
Телеканал "Глас"
Прот. Дмитрий Смирнов
Кураев
Радио "Благовещение"
Песнопения
Образование
Мультфильмы
Защита жизни
История
Кинофестиваль "Семья России"
войти/зарегистрироваться
Обмен ссылками
семья
Украина
Книги
Аренда офис, склад. Текстильщики, ТТК, Кузьминки, Волгоградский проспект
Выступление Кирилла Фролова на форуме "Национальное самосознание народов стран евразийской интеграции" 29.06.17
Печать
Рейтинг: 5 / 5
Пожалуйста, оцените
Оценка 1
Оценка 2
Оценка 3
Оценка 4
Оценка 5
Выступление Главы Ассоциации Православных Экспертов, Заведующего отделом по взаимодействию с Русской Православной Церковью Института стран СНГ Кирилла Фролова на Международном Форуме "Национальное самосознание народов стран евразийской интеграции".
Подробности
Категория:
Новости
Опубликовано: 30 Июнь 2017
< Назад
Вперёд >