Рейтинг: 5 / 5

Пожалуйста, оцените Оценка 1 Оценка 2 Оценка 3 Оценка 4 Оценка 5

Подробности Категория: Новости Опубликовано: 30 Июнь 2017

Выступление Главы Ассоциации Православных Экспертов, Заведующего отделом по взаимодействию с Русской Православной Церковью Института стран СНГ Кирилла Фролова на Международном Форуме "Национальное самосознание народов стран евразийской интеграции".