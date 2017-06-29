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Выступление Кирилла Фролова на форуме "Национальное самосознание народов стран евразийской интеграции" 29.06.17

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Выступление Главы Ассоциации Православных Экспертов, Заведующего отделом по взаимодействию с Русской Православной Церковью Института стран СНГ Кирилла Фролова на Международном Форуме "Национальное самосознание народов стран евразийской интеграции".

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Категория: Новости
Опубликовано: 30 Июнь 2017