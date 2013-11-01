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Патриарх Кирилл огласил статистические данные церковной жизни г. Москвы в 2016 году

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Категория: Видеоканал Русской Православной Церкви
Опубликовано: 24 Декабрь 2016