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Патриарх Кирилл совершил богослужение в Трехсвятительском храме в Париже

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Категория: Видеоканал Русской Православной Церкви
Опубликовано: 04 Декабрь 2016