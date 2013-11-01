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Подробности Категория: Семья Опубликовано: 08 Декабрь 2017

Под феминистским соусом празднования 100-летия избирательных прав женщин в четверг, 7 декабря, в главном зале советов Общественной палаты РФ состоялось сборище либералов и ЛГБТ-активистов всех мастей. Граждане русофобы и извращенцы а также лоббисты прозападных НКО при модераторстве члена ОПРФ Натальи Починок мужественно отражали попытки сторонников консервативных ценностей пробиться к микрофону. На тусовку гендерно озабоченных феминисток можно было бы не обращать внимания, если бы не лавинообразный рост всяких мероприятий на эту тему—который явно свидетельствует о намерении «5-й колонны» любой ценой затащить Россию в свои радужные «европейские ценности».Среди спикеров шабаша, помимо упоминавшейся Починок , были известный журналист-русофоб Леонид Млечин, члены ОП заслуженная лоббистка прозападных НКО Елена Тополева-Солдунова и Юлия Зимова и посол ЕС в России Маркус Эдерер. Но настоящим «свадебным генералом» акции, встреченным честной компанией со всеми почестями, стала главный советник Европейской службы внешних действий по гендерным вопросам Мара Маринаки.«Базовым декретом, изданным советским правительством, было упрощение процедуры развода. Из чего исходила Коллонтай? Женщина тоже имеет право выбирать, кого любить и с кем жить. И еще Коллонтай гордилась тем, что в конце концов убедила советскую власть дать женщине право на аборт», – рассказал Млечин таким вдохновенным голосом, словно он и сам очень гордится, что сегодня Россия является мировым лидером по количеству абортов, более половины браков заканчиваются разводом (что ранее считалось позорным и аморальным), а население страны (без учета мигрантов) стремительно сокращается.«Гендерное равенство – фундаментальная европейская ценность, которую нужно популяризировать среди молодежи», – заявила, в свою очередь, Маринаки, призвав Россию ратифицировать «Конвенцию о предупреждении и пресечении насилия в отношении женщин и бытового насилия» (Стамбульская конвенция), которое вводит в законодательство понятие «гендер». Без этого «жизненно необходимого шага», по мнению госпожи Маринаки, в нашей стране никак не сможет соблюдаться принцип гендерного равенства.Таким образом, «гендерное равенство» было объявлено чиновником ЕС «фундаментальной европейской ценностью». На самом деле «Стратегия достижения гендерного равенства» (Gender Mainstreaming) продвигается в качестве официальной европейской стратегии только с 1997 года. А до того основополагающие ценности Европы основывались на христианской морали, исключающей секспросвет в детсадах и школах, не говоря уж о «защите прав» больных педерастией. Так что «фундамент» у Маринаки и ей подобных весьма некрепкий.Ректор РГСУ Наталья Починок слилась в экстазе с ранее выступавшими, назвав обсуждение вопроса о гендерном равенстве «крайне важным для взаимоотношений России с Евросоюзом». С ней был полностью солидарен посол ЕС Маркус Эдерер, заявивший, что надеется на «более тесное сотрудничество России и ЕС по данному вопросу».А вот еще один член ОП, председатель правозащитного центра «Иван Чай» Элина Жгутова засомневалась в традиционности для России гендерной идеологии и назвала ее «угрозой национальной безопасности и демографии»-- и тут же получила недвусмысленный отлуп от модераторши. «Нельзя одновременно поддерживать гендерную идеологию и выступать в защиту традиционных ценностей – это вещи несовместимые. Мы очень ценим вклад Александры Коллонтай в построение социалистического общества. Естественно, это вклад в основном в равноправие женщин и мужчин. А гендерное равенство, о котором сейчас говорится, не имеет к этому никакого отношения. Гендер – это социальный пол, и внедрение данной идеологии на Западе привело к тому, что узаконены однополые браки, защищаются права сексуальных меньшинств (причем этих полов может быть сколь угодно много). Это привело к атомизации общества. Гендерная идеология размывает духовно-нравственные ценности и несет прямую угрозу национальной безопасности. Кроме того, у нас в стране сейчас демографический провал, и гендерная идеология также является угрозой демографической безопасности России», – с трудом закончила Элина Жгутова, так как модератор активно ее перебивала и заставляла помощницу отнять у нее микрофон.Даже сторонница принятия закона о «запрете домашнего насилия», феминистка Алена Попова, также посетившая мероприятие, возмутилась таким недемократичным поведением ведущей Натальи Починок и заступилась за Жгутову в своем блоге.гендер общественная палата Возмущение ЛГБТ-активисток в процессе выступления Жгутовой было совершенно понятным, ведь она раскрыла всю подноготную мероприятия. На фоне вдохновенных разговоров о борьбе женщин начала XX века за свои права организаторы «круглого стола» пытались посеять в сознании россиян (и особенно молодежи, коей в зале было немало) толерантность к идеологии «гендера», которая сводится к трем «китам»: секспросвету, абортам и пропаганде гомосексуализма вместе с феминизмом и чайлд фриРИА Катюша неоднократно подробно рассказывала как лоббисты новых западных «ценностей» пытаются протащить через Государственную Думу само понятие гендера , как разрушают основы нормальной семьи с помощью всяких «законов о шлепках» и о «О профилактике семейно-бытового насилия». Рассказывали мы и о тех гражданах, которые продвигают все эти инициативы – начиная с самого низкого уровня (см нашу публикацию «Феминистки за шлепки» ) до самого высокого ( см. заметку «Шлепок по суверенитету России» ).Но гендеристы продолжают делать свое дело, не ограничиваясь лоббированием законодательных инициатив, но и пытаясь лезть к детям в школы со своим секспросветом под предлогом борьбы со СПИДом , и даже не стесняются ходить по школам вместе с иностранными резидентами проводить «уроки гендерного равенства» (см. наш отчет о том как лгбт активист Максим Иванцов посещал с таким уроком 525 школу Петербурга в компании 19 граждан Дании ).И никто им не мешает: напротив, гос структуры оказывают всяческое содействие. В том числе—ссылаясь на медведевскую «Стратегию действий в интересах женщин» и мифы от иностранных агентов вроде фонда «Анна», который много лет кормил Думу и другие органы власти заведомо лживой статистикой о «14 тысяч женщинах, убитых мужьями». Этот бред любит повторять в т.ч. и вчерашняя модераторша Починок. Реальные цифры, по данным МВД,—минимум в 35 раз меньше.Стамбульская конвенция «О борьбе против насилия…» 2001 года, которую продвигает Маринаки, ст.4 п. 3 .,гласит следующее : "Соблюдение положений настоящей Конвенции Сторонами, в частности путем принятия мер по защите прав жертв, должно быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положения, рождения, сексуальной ориентации, гендерной идентичности, возраста, состояния здоровья, инвалидности, семейного положения, статуса мигранта или беженца или по иным признакам." Даже майданутая Украина, куда Маринаки ездила агитировать за гендер в апреле этого года, вычеркнула эти положения: " М.Маринаки выразила сожаление по поводу того, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о предотвращении домашнего насилия, исключив из него понятие «сексуальная ориентация» и «гендер», ведь Украина нуждалась в этом законе, чтобы согласовать национальное законодательство с международным и ратифицировать Конвенцию совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия (Стамбульская конвенция)." Надеемся, что российские законодатели окажутся не менее традиционными чем их украинские коллеги, и откажутся от легализации идеологии гендеристов. Судя по недавнему выступлению Ирины Яровой, основание для таких надежд есть.http://katyusha.org/view?id=9055