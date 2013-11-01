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Подробности Категория: Радиостанции Опубликовано: 07 Ноябрь 2017

Даже спустя три года после начала агрессии россии против Украины, среди некоторых граждан рф, все еще бытует мнение что русские солдаты не убивают мирных жителей, не сбивают гражданские самолеты или не захватывают территории суверенных государств. Сегодня хотелось бы вам напомнить о 6-й, 8-й и 9-й заповедях. Очень любопытно было бы услышать как, русские попы, оправдывают убийство десятков тысяч мирных жителей в Украине, Грузии и Чечне. Интересно, они в своих дорогих иномарках или яхтах хоть на секунду задумываются сколько горя они принесли жителям восточных регионов Украины, своей пропагандой, поддержкой агрессии или трусливо-молчаливым согласием. Только одному Богу известно сколько московитов удобряют украинскую землю благодаря вашей пропаганде об натовских войсках, распятых мальчиках и мифических фашистах. Мифы о триедином государстве и братском народе позволили вам украсть у многих украинцев дом, здоровье и даже жизнь, но взамен весь украинский народ получил надежду, спустя столетия надежду на свое, суверенное государство, без коммунистических идолов всеобщего лицемеря и вранья. Украинцы сумели остановить угро-финских захватчиков на восточной территории, не давая расширить империю зла на всю территорию Украины-Руси. Украинцы хорошо помнят времена, под российской оккупацией, когда оккупанты уничтожали церкви, за крестик на груди лишали работы, а за молитву на родном языке отправляли в Сибирь. Хочу сказать спасибо попам-пропагандистам за то, что дали понять многим людям совершенно очевидную вещь: русское православие не имеет ничего общего с христианством. Их действия прямо противоречит всем Божьим Заповедям. Русское православие это отдельная религия проповедующая лицемерие, агрессию и ненависть к ближнему.