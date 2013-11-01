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Подробности Категория: Новости Опубликовано: 03 Октябрь 2017

Выступление Председателя Общероссийского общественного движения «В поддержку политики Президента России» Степанова Федора Евгеньевича на нанаучно-практической конференции, посвященной 1155-летию Российской Государственности: "Достоинство личности. Достоинство семьи. Достоинство государства".На Конференции была дана всесторонняя экспертная оценка тому этапу, на котором находится наше общество в настоящее время, проанализирована сложная, довольно тревожная ситуация, сложившаяся в различных сферах нашей жизни: политической, социальной, экономической, культурной, научной и других. Участники конференции обменялись мнениями и выработали общий план взаимодействия между патриотическими организациями, высказали конкретные предложения по решению существующих проблем.