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Подробности Категория: Новости Опубликовано: 14 Февраль 2017

Российские парламентарии подводят итоги состоявшегося 6-9 февраля визита в Сирию. В ходе поездки делегация из РФ встретилась с президентом страны Башаром Асадом, с парламентариями и лидерами основных конфессий, а также провела переговоры о проекте новой конституции Сирии, разработанном российскими экспертами. В пресс-конференции участвуют депутат Госдумы, координатор группы дружбы с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, зампред комитета по информационной политике Госдумы Александр Ющенко, академик РАН, директор Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена Андрей Каприн и профессор, руководитель отдела торакоабдоминальной онкохирургии Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена Андрей Рябов.