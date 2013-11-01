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Подробности Категория: Новости Опубликовано: 30 Январь 2017

27 января 2017 года, на 40-й день со дня убийства посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Карлова, в стенах Стамбульского подворья Афонского Русского Свято-Пантелеимонова монастыря по инициативе «Международного Византийского Клуба» была отслужена панихида. Об этом ИА REGNUM сообщил член делегации Клуба, директор Фонда поддержки христианских церквей «Международный фонд Христианская Солидарность», сопредседатель Международной ассоциации «Христианство и Ислам», эксперт «Византийского Клуба» - Дмитрий Пахомов. В траурной заупокойной службе приняли участие: управляющий директор «Международного Византийского Клуба» - Сергей Лаковский; руководитель культурно-просветительского Центра имени гагаузского просветителя протоиерея Михаила Чакира - протоиерей Димитрий Киорогло; директор Фонда поддержки христианских церквей «Международный фонд Христианская Солидарность», сопредседатель Международной ассоциации «Христианство и Ислам», эксперт «Византийского Клуба» - Дмитрий Пахомов. После члены делегации посетили собор Святой Софии (ныне музей Айя-София) и резиденцию Константинопольского Патриархата. «Международный Византийский Клуб» выражает свои соболезнования семье и близким почившего посла и с позиций международной общественной организации всецело поддерживает стремление великих народов России и Турции совместными усилиями победить чуму XXI века — международный терроризм ИА REGNUM Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2016 года в Москве состоялось отпевание погибшего в Анкаре 19 декабря российского дипломата Андрея Карлова. Перед отпеванием с заявлением выступил в Храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он сказал, что раб Божий Андрей «войдет в историю нашего Отечества как посол, погибший на боевом посту, таких у нас совсем немного, он будет среди этих героев навсегда».