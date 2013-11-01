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Подробности Родительская категория: А.И. Осипов Категория: Культура и история Опубликовано: 17 Октябрь 2017

Мы участники прошедшей в Москве 26 сентября 2017 года научно-практической конференции, посвященной 1155-летию Российской Государственности «ДОСТОИНСТВО ЛИЧНОСТИ. ДОСТОИНСТВО СЕМЬИ. ДОСТОИНСТВО ГОСУДАРСТВА» обращаемся ко всем патриотам России с призывом - сплотить свои ряды перед лицом многоразличных угроз суверенитету и национальной безопасности Российской Федерации, в том числе лежащих в культурной и духовной сферах.В 2014 году Россия вступила в жесточайший конфликт с Западным геополитическим проектом и стоящими за его спиной транснациональными корпорациями, по состоянию на данный момент времени, он перешел уже в перманентную стадию! Бывший Президент претендующих на роль мирового гегемона Соединенных Штатов Америки Барак Обама, еще в том же 2014 году, провозгласил «агрессию России на Украине» одной из трех главных угроз для всего мирового сообщества.При новом Президенте США Дональде Трампе, несмотря на все его предвыборные обещания, активность глобальной антироссийской кампании в международных СМИ, политическое давление на Европейский Союз и мировое сообщество в целом, так и не прекратились. Наряду с попытками изолировать Россию на международном уровне, также активированы различные сценарии дестабилизации и внутриполитической ситуации в стране, что не может не вызывать определенных опасений, особенно в преддверии предстоящих в 2018 году выборов Президента Российской Федерации.Мы твердо убеждены в том, что совокупность предпринимаемых против нашей Родины деструктивных усилий, как по внешнему, так и по внутреннему направлению, преследует единственную задачу - всесторонне дестабилизировать ситуацию в Российской Федерации, как минимум - с целью значительного ослабления ее экономического, оборонного и внешнеполитического потенциалов, как максимум – с целью свержения конституционного строя и последующей фрагментации страны на несколько слабых государств.В наши дни, как и ровно 100 лет тому назад, в 1917 году, Россия вновь находится на историческом перепутье, вновь предпринимаются попытки внести искусственное разделение в российское общество, поляризовать его по признакам национальной, религиозной, культурной и политической принадлежности. В складывающихся экстраординарных обстоятельствах, как нам представляется, единственной панацеей должно стать объединение всех здоровых общественных сил, вокруг имеющих непреходящие значение идеалов патриотизма, иной альтернативы – у нас попросту нет!В связи с вышеизложенным, участники Конференции пришли к консолидированному решению о насущной необходимости сформировать неформальный аналитический альянс лидеров патриотических организаций Российской Федерации с целью систематического проведения регулярных экспертных совещаний, направленных на обсуждение насущных политических аспектов как на внутрироссийском пространстве, так и на международной арене в области комплексной защиты интересов Российской Федерации.