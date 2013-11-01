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Подробности Родительская категория: А.И. Осипов Категория: Культура и история Опубликовано: 30 Сентябрь 2017

Выступление Председателя Союза Православных Граждан, Главного редактора журнала «Православная беседа» Лебедева Валентина Владимировича о скандальном фильме "Матильда" на нанаучно-практической конференции, посвященной 1155-летию Российской Государственности: "Достоинство личности.Достоинство семьи. Достоинство государства».На Конференции была дана всесторонняя экспертная оценка тому этапу, на котором находится наше общество в настоящее время, проанализирована сложная, довольно тревожная ситуация, сложившаяся в различных сферах нашей жизни: политической, социальной, экономической, культурной, научной и других. Участники конференции обменялись мнениями и выработали общий план взаимодействия между патриотическими организациями, высказали конкретные предложения по решению существующих проблем.