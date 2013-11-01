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Чудо в храме с татарской семьей. Аллага шөкер! Слава Богу!

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Категория: Православная татарская община
Опубликовано: 16 Март 2017