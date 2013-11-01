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Подробности Категория: Православная татарская община Опубликовано: 11 Ноябрь 2016

Сегодня в гостях у ведущего студии интернет-канала Анна-Ньюс директора фонда поддержки христианских церквей "Международный фонд христианская солидарность" Дмитрия Пахомова член московской православной татарской общины Алексей Харитонов. Сегодня мы поговорим о строительстве единой российской нации, состоящей из разных строительных блоков - из разных народов, проживающих на территории России, и о том можно ли это сделать не отходя при этом от концепции русского мира. В частности мы поговорим об одном из крупнейших народов проживающих на территории России - о татарах, являющихся, вопреки распространенному мнению, двухконфессиональным народом.