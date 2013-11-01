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Представляем Вашему вниманию полную запись всех выступлений, состоявшейся 26 сентября 2017 года в Москве в конференц-зале гостиницы «Даниловская» Московской Патриархии состоялась научно-практическая конференция, посвященная 1155-летию Российской Государственности, «Достоинство семьи. Достоинство личности. Достоинство государства».Организатором мероприятия выступила Общественная организация сохранения и укрепления традиционных духовных и нравственных ценностей, культуры и патриотизма Центр «Достоинство», созданная в 2012 году по инициативе Общероссийского общественного движения «Народный Собор».