Представляем Вашему вниманию полную запись всех выступлений, состоявшейся 26 сентября 2017 года в Москве в конференц-зале гостиницы «Даниловская» Московской Патриархии состоялась научно-практическая конференция, посвященная 1155-летию Российской Государственности, «Достоинство семьи. Достоинство личности. Достоинство государства».
Организатором мероприятия выступила Общественная организация сохранения и укрепления традиционных духовных и нравственных ценностей, культуры и патриотизма Центр «Достоинство», созданная в 2012 году по инициативе Общероссийского общественного движения «Народный Собор».