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Выступление Игумена Иоанна (Ермакова) на круглом столе: "Массовая "навальная" вербовка русской молодежи и ответное православное молодежное контрнаступление"
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Выступление Настоятеля Патриаршего Подворья Храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках Игумена Иоанна (Ермакова) на круглом столе: "Массовая "навальная" вербовка русской молодежи и ответное православное молодежное контрнаступление".