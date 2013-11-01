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Выступление Настоятеля Патриаршего Подворья Храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках Игумена Иоанна (Ермакова) на круглом столе: "Массовая "навальная" вербовка русской молодежи и ответное православное молодежное контрнаступление".