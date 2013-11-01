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Сегодня в гостях у ведущего авторской программы «Актуальный комментарий о последних событиях с христианской точки зрения», Директора Фонда поддержки христианских церквей «Международный фонд Христианская Солидарность» - Пахомова Дмитрий Вячеславовича, Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений - Гаврилов Сергей Анатольевич. В своем интервью Сергей Анатольевич поздравил россиян с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым, рассказал о планах возглавляемого им комитета Государственной Думы на предстоящий 2017 год, а также подчеркнул особую роль Российской Федерации, Русской Православной Церкви и российской общественности в благородном деле защиты братских христианских народов Ближнего Востока и всего мира.